U Sremu tri saobraćajne nezgode

Od juče, na teritoriji PU Sremska Mitrovica registrovane su tri saobraćajne nezgode, u kojima su povređene četiri osobe. Iz Uprave saobraćajne policije podsećaju roditelje i sve učesnike u saobraćaju da je najvažnija bezbednost dece. Prevoz dece u propisanim dečijim sedištima je zakonska obaveza i najvažnija mera zaštite najmlađih putnika. Apeluju na vozače da u zonama škola i vrtića voze smanjenom brzinom, poštuju saobraćajnu signalizaciju i pravila parkiranja, u cilju što veće bezbednosti dece u saobraćaju.