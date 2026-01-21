Inđija: Raspisan konkurs

U Inđiji je raspisan javni konkurs namenjen udruženjima koja se bave socio-humanitarnim aktivnostima za 2026. godinu. Konkurs je otvoren za inicijative koje doprinose unapređenju kvaliteta života građana i jačanju društvene solidarnosti, a posebna pažnja posvećena je projektima koji se bave socijalnom zaštitom, zaštitom boračke i invalidske populacije, podrškom licima sa invaliditetom, brigom o deci i starijima, kao i promocijom ljudskih i manjinskih prava. Sredstva namenjena za realizaciju projekata u 2026. godini iznose ukupno 16 miliona dinara. Uputstva možete pronaći na zvaničnom sajtu Opštine Inđija: www.indjija.rs