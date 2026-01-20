Zaplenjena automatska puška i municija, uhapšen osumnjičeni

preuzeta fotografija

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije i Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, uhapsili su B. K. (1969) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Policija je na Graničnom prelazu Batrovci, pregledom automobila marke „bmv“ kojim je upravljao osumnjičeni, pronašla automatsku pušku sa dva okvira i 40 komada municije.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.

