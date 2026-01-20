Liga budućih šampiona Ruma: Rezultati devetog vikenda (Video)

Odigrane su utakmice devetog vikenda LIGE BUDUĆIH ŠAMPIONA u Sportskom centru “Gimnazijum” u Rumi. Postignuti su sledeći rezultati:
ŠF Jednota – GFK Sloven 1:1
FK Sloboda DT – FK 1.Maj 4:0
ŠF Trgovački – FK Donji Srem 0:2
ŠF Radnički SM – FK Radnički Irig 9:0
FK Jedinstvo SP – ŠF Trgovački 2:2
ŠF Trgovački beli – FK Polet Nikinci 1:0
ŠF Trgovački plavi – FK 1.Maj Ruma 2:0
FK Jedinstvo SP – FK Radnički SM 1:5
FK Sloboda DT – GFK Sloven 1924 5:0
SFU Premijer – FK Radnički Šid 0:3
OFK Laćarak – ŠF Lavovi 022 2:7
ŠF Trgovački beli – ŠF Lavvi 022 3:2
ŠF Trgovački plavi – FK Jednstvo SP 5:1
GFK Sloven 1924 – ŠF Fruškać 1:2
FK Radnički Irig – FK Donji Srem 4:2
FK Sloboda DT – FK Radnički Šid 7:1
ŠF Jednota – GFK Sloven 2:3
ŠF Jednota – ŠF Fudbolend 10:1
FK Jedinstvo SP – ŠF Radnički SM 5:0
ŠF Lavovi 022 – GFK Sloven 4:8
FK Donji Srem – FK Radnički Irig 4:2
ŠF Fruškać – ŠF Trgovački beli 4:3
FK PSK Putinci – SFU Premijer 2020 1:3
FK Sloboda DT – FK Radnički Šid 2:7
ŠF Fruškać – FK Donji Srem 2:1
ŠF Trgovački – FK Sloboda 7:1
ŠF Fudbolend – ŠF Fruškać 3:8
GFK Sloven 1924 – OFK Laćarak 1:3
FK Jadran – ŠF Fruškać 3:2
ŠF Trgovački – ŠF Lavovi 022 2:2
ŠF Fudbolend – GFK Sloven 0:5
OFK Obilić – FK Šumar Ogar 3:4
