Za 24 sata 120 saobraćajnih nezgoda

Od juče, na putevima u Republici Srbiji registrovano je 120 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 41 učesnik u saobraćaju. Dve osobe su izgubile život. Uoči predstojećeg vikenda, na putevima se očekuje pojačan saobraćaj, posebno u blizini turističkih centara, kao i prisutnost većeg broja dece u vozilima. Vozači, poštujte ograničenja brzine i prilagodite vožnju uslovima na putu, jer je moguća pojava poledice, upozoravaju iz Uprave saobraćajne policije. Posebno budite oprezni ako prevozite dete. Koristite pravilno bezbednosna sedišta, bezbednosne podmetače i sigurnosne pojaseve, u zavisnosti od visine deteta, kako bi vožnja bila sigurna za putnike u vozilu, a posebno za decu.