Plivanje za časni krst u Sremu

I ove godine, povodom velikog hrišćanskog praznika Bogojavljenja, širom Srbije, pa tako i u Sremu, biće organizovano tradicionalno plivanje za Časni krst. Ova manifestacija okuplja veliki broj vernika i građana i predstavlja simbol vere, zajedništva i duhovne snage.

Tradicionalno plivanje za Časni krst u Sremskoj Mitrovici biće održano na reci Savi, kod Hrama Svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana. Prijavljivanje zainteresovanih plivača obavlja se svakog radnog dana od 8 do 19 časova u ovom hramu.

U Rumi, Bogojavljensko plivanje za Časni krst održaće se u ponedeljak, 19. januara 2026. godine, u 12 časova, na jezeru Borkovac. Prijave za učešće počinju 17. januara, a vrše se u Sportskom savezu opštine Ruma.

Bogojavljensko plivanje za Časni krst u Inđiji biće organizovano na Jarkovačkom jezeru. Prijavljivanje zainteresovanih učesnika počinje 14. januara, tačno u 12 časova, uz očekivano veliko interesovanje plivača i publike.