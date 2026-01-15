Vozio 189 na sat gde je dozvoljeno 80!

preuzeta fotografija

Saobraćajna policija je u sredu, 14. januara, oko 11 časova, na državnom putu Novi Sad – Inđija zaustavila vozača koji je upravljao putničkim vozilom marke Audi brzinom od 189,2 kilometra na čas, na deonici gde je dozvoljena brzina 80 km/h. Kako je saopšteno, presretač je u mestu Inđija evidentirao prekršaj, nakon čega je vozač Z. M. (44) isključen iz saobraćaja. Protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje. Na snimku koji je objavljen na Instagram nalogu MUP-a vidi se trenutak zaustavljanja vozila, a materijal je podeljen i putem zvaničnih kanala Ministarstva unutrašnjih poslova.