Formiran Odbor za obeležavanje jubileja

preuzeta fotografija

Pokrajinska vlada donela je odluku o formiranju Organizacionog odbora za obeležavanje jubileja – 200 godina od rođenja Svetozara Miletića. Na čelu Odbora biće predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković.

Organizacioni odbor će predložiti, utvrditi i sprovesti program obeležavanja jubileja. U saradnji sa obrazovnim, kulturnim, naučnim i drugim relevantnim institucijama, koordiniraće aktivnosti u vezi sa obeležavanjem te značajne godišnjice.

Svetozar Miletić (1826-1901) bio je politički vođa srpskog naroda u Habzburškoj monarhiji, advokat, publicista i gradonačelnik Novog Sada. Svojim delima svrstao se u red najznačajnijih Srba u istoriji.

Imajući u vidu značaj ličnosti i delovanja Svetozara Miletića, svečano obeležavanje dvesta godina od njegovog rođenja doprineće unapređenju kulture sećanja i očuvanju istorijskog identiteta srpskog naroda.