Delegacija Pokrajinske vlade na Sajmu turizma u Beču

preuzeta fotografija

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam učestvuje na Međunarodnom sajmu turizma Ferien- Messe 2026, koji se održava od danas do 18. januara u Beču, objavio je na Instagram nalogu Pokrajinski sekretar Nenad Ivanišević. Reč je o najvećem austrijskom sajmu posvećenom odmoru, putovanjima i slobodnom vremenu, koji svake godine okuplja veliki broj izlagača i posetilaca iz cele Evrope. Turistička ponuda Vojvodine predstavlja se na zajedničkom štandu Privredne komore Vojvodine i Privredne komore Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Turističke organizacije Vojvodine, gde se posetiocima predstavljaju raznovrsni sadržaji i aktuelne turističke ponude Srbije.