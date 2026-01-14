Potvrđena optužnica je pravosnažna

Potvrđivanje optužnice za petoricu okrivljenih u slučaju ubistva Aleksandra Jurišića u Sremskoj Mitrovici postalo je pravosnažno, prenose mediji. Okrivljeni: S. B. (43), M. M. (33), M. T. (35), S. K. (33) i M. P., koji se terete za ubistvo Jurišića (34), mogli bi se uskoro naći na optuženičkoj klupi pred sudijom Višeg suda u Sremskoj Mitrovici. Podsećamo , oni se i dalje nalaze iza rešetaka jer im je pritvor ponovo produžen.

Okrivljeni S. B. iz Vašice tereti se za krivično delo teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija , i krivičnog dela falsifikovanje isprave . Okrivljeni M. M. iz mesta Međaši u Bosni i Hercegovini i M. T. iz Laćarka terete se za krivično delo teško ubistvo u pomaganju. Zatim, okrivljeni S. K., s prijavljenim prebivalištem u mestu Voćnjak i boravištem u Bijeljini, optužnicom se tereti za krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, a okrivljeni M. P. za krivično delo teško ubistvo u podstrekivanju .

Brutalno ubistvo Aleksandra Jurišića dogodilo se 17. januara prošle godine oko 18.30 časova ispred porodične kuće žrtve u Sremskoj Mitrovici, a S. B., M. M., M. T. i S. K. uhapšeni su nekoliko dana kasnije, dok je M. P. lišen slobode u Bosni i Hercegovini i potom izručen nadležnim organima Republike Srbije.

Podsetimo, u Beogradu na vodi uhapšen je S. B., i tom prilikom je policija kod njega pronašla pištolj. Osim njega, tada je priveden i državljanin Bosne i Hercegovine, M. M., za kojim je Interpol u Beču raspisao međunarodnu poternicu za krivično delo u vezi sa drogom, dok je u Sremskoj Mitrovici slobode lišen M. T.