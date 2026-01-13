Predstava “Od raja do Beznjenice”

preuzeta fotografija

Kulturni centar „Pećinci”, u saradnji sa Savetom mesne zajednice Šimanovci i Udruženjem žena „Šimanovčanke”, uz podršku Opštine Pećinci, organizuje izvođenje dramske predstave „Od raja do beznjenice”, u režiji Zorana Subotičkog.

Predstava će biti izvedena u petak, 16. januara 2026. godine, u Domu kulture u Šimanovcima, sa početkom u 18 časova. Ulaz je slobodan. Ova emotivna drama govori o tragičnoj ljubavi pesnika Laze Kostića i Lenke Dunđerski. U predstavi igraju Jovana Radovanović, Ervin Hadžimurtezić i Miodrag Petrović.