Završen zimski raspust

Nakon zimskog raspusta, učenici osnovnih i srednjih škola u Vojvodini danas su se vratili u školske klupe i započelo je drugo polugodište školske godine. Za razliku od đaka u Vojvodini, učenici u centralnoj Srbiji imaće nešto duži zimski odmor, pa će sa nastavom krenuti tek 19. januara. Prema važećem školskom kalendaru, školska godina za učenike osnovnih škola završava se 12. juna, dok srednjoškolci nastavu pohađaju do 19. juna. Maturanti gimnazija sa redovnom nastavom završavaju 22. maja, a učenici završnih razreda srednjih stručnih škola 29. maja. Završni ispit za učenike osmog razreda osnovne škole planiran je za 29. maja , čime će za njih biti zaokružen završetak osnovnog obrazovanja.