Slovenov drugoligaški prvenac u Rumi (Video)

Pravo tumbanje u rasporedu drugoligaškog takmičenja donelo je u subotu samo jedan meč. U njemu su košarkaši Dunava iznenadili favorizovani tim Loznice na gostovanju. U nedelju košarkaši rumskog Slovena upisali su prvu pobedu u drugoligaškoj sezoni pred svojom publikom. Utakmica ovog kola u Ivanjici je odložena. Rezultati utakmica 16. kola:
SUBOTA:
LOZNICA – DUNAV STARI BANOVCI 76 : 86
NEDELJA:
IVANJICA – MLADOST SMEDEREVSKA PALANKA (ODLOŽENO!)
BEKO BEOGRAD – KLIK ARILJE 104 : 92
SLOVEN RUMA – IBC BEOGRAD 79 : 78
JAGODINA – KONSTANTIN NIŠ 85 : 97
PONEDELJAK, 12.01.2026:
PIROT – ZDRAVLJE LESKOVAC
SREDA, 14.01.2026:
PROLETER NAFTAGAS ZRENJANIN – KOLUBARA LA 2003 LAZAREVAC
OKK NOVI PAZAR – NIŠ MAXBET
(Redakcija)