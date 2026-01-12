Počeli “nekršteni” dani

preuzeta fotografija

Prema verovanju , počeli su nekršteni dani, koji svake godine traju od 10. do 19. januara, odnosno do Bogojavljenja. Ovo je vreme između Hristovog rođenja i njegovog krštenja, kada mračne sile, veruje se, dobijaju snagu. Naši preci su ove dane provodili uz posebna pravila i simbole zaštite, a neki običaji se pominju i danas.

Nekršteni dani naziv su dobili jer Isus Hrist tada još nije bio kršten, dok u narodu postoji i verovanje da tokom tih dana iz kuće ne valja izlaziti od prvog mraka pa sve do svitanja. Napolju se ne ostavlja ništa belo, a naročito se brine da napolju ne ostane dečja odeća jer bi zle sile bajalicama i urocima mogle preko stvari da naškode deci. Noću se ne pije voda jer predanje kaže da se demoni uvlače u kućne posude i tu vrebaju neoprezne. Zanimljivo je da se u ovom periodu nije postilo, čak ni sredom ni petkom, osim na Krstovdan uoči Bogojavljenja. Verovalo se da puna trpeza, razgovor i okupljanje porodice imaju posebnu moć. Smeh i bliskost smatrani su snažnom zaštitom od straha koji prati nekrštene dane.