Sistemi e-Otpremnica i e-Bolovanja

preuzeta fotografija

Prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da su sistemi e-Otpremnica i e-Bolovanje zvanično pušteni u rad i od početka primene odlično funkcionišu, pri čemu ih veliki broj privrednih subjekata i korisnika javnih sredstava već aktivno koristi, u skladu sa zakonski propisanim obavezama. Mali je naveo da je sistem e-Otpremnica počeo sa radom 30. decembra 2025. godine, a da su od 1. januara ove godine počele sa primenom prve obaveze propisane Zakonom o elektronskim otpremnicama, koje se odnose na javni sektor i privredne subjekte koji posluju sa javnim sektorom, odnosno akciznim proizvodima. Prema njegovim rečima, e-Otpremnice pomoći će privredi u pravcu ubrzanja i olakšavanja procesa i logistike, i očekuju se direktne uštede, prvenstveno na troškovima štampanja i radnih sati zaposlenih koji učestvuju u administriranju transporta dobara. Druga važna reforma koja je uvedena od 1. januara ove godine, kako je naveo, jeste sistem e-Bolovanje, kojim se u potpunosti reformiše način na koji se dostavljaju doznake i potvrde od lekara prilikom ostvarivanja prava na osnovu privremene sprečenosti za rad. Uvođenjem ovog sistema ukida se papirna dokumentacija, a za pacijente to znači manje šetanja od lekara do poslodavaca. Istovremeno, novi sistem poslodavcima donosi sigurnost, jer se mogućnost eventualnih zloupotreba instituta bolovanja svodi na minimum.