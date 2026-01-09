Predstave za decu u mitrovačkom pozorištu

preuzeta fotografija

Posle kratke novogodišnje pauze, nastavlja se sezona u Pozorištu “Dobrica Milutinović”. Prva predstava u novoj godini u Pozorištu biće za decu, a s obzirom na to da praznici još uvek traju, na repertoaru je predstava “Novogodišnja mrazovizija”. Tekst/režija: Gordana Lukić. Igraju: Kristina Jakšić, Slađana Mikić, Gordana Lukić i Zvonko Bednar. Produkcija: Teatar “Gartel”. Ulaz na predstavu je 300 dinara, a ulaznice su u prodaji radnim danima od 8 do 15 časova, kao i dva sata pre početka predstave. Već naredne subote, 17. januara, najmlađa publika će uživati u predstavi “Lepotica i zver”, a slede baletska predstava “Klovn i balerina” 24. januara i “Putujuća laboratorijska školica za određivanje idealnog zanimanja” 31. januara. Sve informacije su dostupne na broju telefona 022/615-115 radnim danima od 8 do 15 časova.