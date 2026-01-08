Prijave do 26. januara

Prijave socijalno ranjivih kategorija građana, kao i ostalih građana, na Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Sremska Mitrovica , biće primane do 26.01.2026. godine ili do utroška opredeljenih sredstava. Popunjeni, potpisani i odštampani prijavni obrazac, kao i propisana dokumentacija iz Javnog poziva, dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom: ” PRIJAVA ZA JAVNI POZIV za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Sremska Mitrovica za 2025. godinu – NE OTVARATI, ” sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Lično se može podneti samo jedna prijava. Podsećamo, Komisija za realizaciju mera energetske sanacije Grada Sremska Mitrovica dana 12. decembra 2025. godine raspisala je Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada. Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici www.sremskamitrovica.rs ili lično na pisarnici u zgradi Gradske uprave (Gradski uslužni centar).