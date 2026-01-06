Raspored bogosluženja za BožIć

Povodom praznika Božić , u hramovima na teritoriji Srema, u sredu i četvrtak, 7. i 8. januara, biće služene svečane liturgije.

Na sam dan Božića, u sredu 7. januara, sveta liturgija počinje u jutarnjim časovima, dok će večernje bogosluženje biti služeno istog dana. Drugog dana Božića, u četvrtak 8. januara, vernici će takođe moći da prisustvuju jutarnjoj svetoj liturgiji.

INĐIJA: HRAM SVETOG KONSTANTINA I CARICE JELENE

07. JANUAR – BOŽIĆ
00:00 – JUTRENJE I SVETA LITURGIJA
09:00 – SVETA LITURGIJA
18:00 – VEČERNJE

08. JANUAR – SABOR PRESVETE BOGORODICE
09:00 – SVETA LITURGIJA
18:00 – VEČERNJE

SREMSKA MITROVICA: SABORNI HRAM SVETOG VELIKOMUČENIKA DIMITRIJA

07. JANUAR – BOŽIĆ
08:00 – JUTRENJE I SVETA LITURGIJA

08. JANUAR – SABOR PRESVETE BOGORODICE
09:00 – SVETA LITURGIJA

RUMA: HRAM SILASKA SVETOG DUHA NA APOSTOLE

07. JANUAR – BOŽIĆ
00:00 – JUTRENJE I LITURGIJA
09:00 – LITURGIJA
18:00 – VEČERNJE

08. JANUAR – SABOR PRESVETE BOGORODICE
08:00 – LITURGIJA

ŠID: HRAM USPENJA PRESVETE BOGORODICE NA ISTOKU

07. JANUARA – BOŽIĆ
00:00 – JUTRENJE
09:00 – SVETA LITURGIJA
18:00 – VEČERNJE BOGOSLUŽENJE

08. JANUAR – SABOR PRESVETE BOGORODICE
09:00 – SVETA LITURGIJA
18:00 – VEČERNJE BOGOSLUŽENJE

(Redakcija)

