Raspored bogosluženja za BožIć

Povodom praznika Božić , u hramovima na teritoriji Srema, u sredu i četvrtak, 7. i 8. januara, biće služene svečane liturgije.
Na sam dan Božića, u sredu 7. januara, sveta liturgija počinje u jutarnjim časovima, dok će večernje bogosluženje biti služeno istog dana. Drugog dana Božića, u četvrtak 8. januara, vernici će takođe moći da prisustvuju jutarnjoj svetoj liturgiji.
07. JANUAR – BOŽIĆ
00:00 – JUTRENJE I SVETA LITURGIJA
09:00 – SVETA LITURGIJA
18:00 – VEČERNJE
08. JANUAR – SABOR PRESVETE BOGORODICE
09:00 – SVETA LITURGIJA
18:00 – VEČERNJE
07. JANUARA – BOŽIĆ
00:00 – JUTRENJE
09:00 – SVETA LITURGIJA
18:00 – VEČERNJE BOGOSLUŽENJE
08. JANUAR – SABOR PRESVETE BOGORODICE
09:00 – SVETA LITURGIJA
18:00 – VEČERNJE BOGOSLUŽENJE
