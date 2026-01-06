BožIćna poslanica SPC (Video)

preuzeta fotografija

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije je u Božićnoj poslanici čestitao vernicima Božić i istakao da je to praznik mira kada treba da prevaziđemo podele i pružimo ruke jedni drugima. Naglasio je da je čovečanstvu danas više nego ikada potrebno da se vrati izvoru mira koji se ne nameće silom, nego se otkriva u smirenju, u ljubavi koja “ne traži svoje. ” Patrijarh kaže da ni krize našeg vremena, ni ratovi, ni gubitak poverenja ne mogu biti konačna mera ljudskog života niti poslednja reč o čoveku.