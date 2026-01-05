JP PUTEVI SRBIJE: SVI PUTEVI PROHODNI

preuzeta fotografija

JP „Putevi Srbije” obaveštava javnost da su autoputevi i svi državni putevi prvog i drugog reda, kao i prilazi graničnim prelazima i planinskim centrima, prohodni za saobraćaj. Snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Bačke, Beograda, Čačka, Ivanjice, Kolubare, Kragujevca, Kruševca, Mačve, Novog Pazara, Novog Sada, Pančeva, Požarevca, Užica, Valjeva, Zaječara i Zrenjanina.

Na snazi je zabrana za šlepere na teritoriji Kruševca, Valjeva, Novog Pazara i Fruške gore (Iriški venac).

Sva raspoloživa mehanizacija i ekipe putara su na terenu, spremni da reaguju po potrebi. Raspolažemo dovoljnim količinama soli, kamenog agregata i rizle.

JP „Putevi Srbije” apeluje na sve učesnike u saobraćaju da, bez preke potrebe, ne kreću na put bez obavezne zimske opreme, a ukoliko krenu, da zbog loših vremenskih uslova budu posebno oprezni, poštuju ograničenja brzine i prilagode vožnju uslovima na putu, kao i da ne pretiču vozila zimskog održavanja, jer svojim neodgovornim ponašanjem mogu da prouzrokuju saobraćajnu nezgodu.