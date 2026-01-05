Danas je Tucindan (Video)

preuzeta fotografija

Po srpskom običajnom kalendaru, Božić se slavi tri dana, a kao praznični dani računaju se i Tucindan i Badnji dan. Dva dana pred Božić je Tucindan ili Tucje, dan kada se kolje i priprema pečenica. Nekada se tukla krupicom soli, a tek potom ošamućena klala, pa otuda i ime – Tucindan. U gradovima meso se kupuje, a po selima prase ili jagnje namenjuju se znatno ranije i hrane posebnom hranom. Uz to, neko još kolje i ćurku, gusku ili kokoš. “Božićnjar” se peče sutra, na Badnji dan, a jede na Božić, kao prva mrsna hrana posle šest nedelja posta. Priprema se brašno za mešenje, posuda sa zrnevljem žita, menja se slama u gnezdima za živinu, pribavljaju se suve šljive, smokve, orasi, novčići i bombone koje će se na Badnje veče prosuti po slami rasutoj u kući, a koje će deca pokupiti pijući . Prema verovanju, ništa se ne daje niti iznosi iz kuće, jer će onda i preko cele godine stvari samo odlaziti iz tog domaćinstva. S druge strane, trebalo bi vratiti sve dugove, da domaćin ne bi bio dužan do sledećeg Božića.