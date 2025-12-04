Danas je VAVEDENJE PRESVETE BOGORODICE

preuzeta fotografija

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Vavedenje Presvete Bogorodice, jedan od najznačajnijih praznika posvećenih upravo Bogorodici. Ovaj dan čuva uspomenu na trenutak kada je mala Marija prvi put uvedena u Hram Božji.

Vavedenje Presvete Bogorodice, poznat i kao Sveta Prečista ili Ženska Bogorodica, obeležen je crvenim slovom u crkvenom kalendaru i ubraja se među dvanaest velikih hrišćanskih praznika. Prema predanju, roditelji Presvete Bogorodice – sveti Joakim i Ana – ispunili su svoje obećanje dato Gospodu i doveli trogodišnju Mariju u jerusalimski hram da je posvete službi Bogu. Tamo ju je primio prvosveštenik Zaharije, otac svetog Jovana Preteče, pred kojim se Marija zavetovala. U hramu je boravila do svoje dvanaeste godine, provodeći vreme u molitvi i postu.

Vavedenje je jedan od pet najvećih praznika posvećenih Presvetoj Bogorodici i krsna slava mnogih srpskih porodica. Veruje se da se praznuje još od četvrtog veka, dok prvi pisani tragovi datiraju iz osmoga. Ovaj dan je i hramovna slava manastira Hilandara na Svetoj Gori, zadužbine Svetog Simeona Mirotočivog i Svetog Save.