Serija provala u Severnoj Mačvi

Prema saznanjima Sremske televizije na meti provalnika u proteklih nekoliko dana bilo je više objekata u sremskomitrovačkim selima na desnoj obali Save. U Zasavici dva, u ulici Aleksandra Markovića obijena je porodična kuća i tom prilikom je, prema nezvaničnim sazanjima iz kuće odnet novac. Sumnja se da je kuća tipovana jer je pre nego što su pljačkaši upali u nju, vlasnik kuće, poznato je bilo u selu, dobio određenu sumu novca od prodaje poljoprivrednog zemljišta. Iz Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici nam je potvrđeno da se intenzivno radi na rasvetljavanju ovog slučaja. Rečeno nam je i da su u provale u Salašu Noćajskom rasvetljene. Sumnja se da je za obijanje seoske ambulante, prodavnice, mesare i porodične kuće u tom selu odgovorno maloletno lice, koje je od ranije poznato organima reda. Protiv osumnjičenog biće podneta odgovarajuća krivična prijava nadležnim organima.