Humanitarna izložba

U holu Gradske kuće u Sremskoj Mitrovici, u sredu , 3. decembra, od 10 časova, biće održana humanitarna prodajna izložba povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Posetioci će imati priliku da vide radove članova lokalnih udruženja, kao i kreativne radove dece i mladih iz Predškolske ustanove „Pčelica” i Osnovne škole „Boško Palkovljević Pinki”. Cilj ove manifestacije je da se podigne svest o značaju jednakih šansi za sve, ali i da se kroz humanitarni karakter događaja pruži podrška osobama sa invaliditetom.