Svetski dan borbe protiv side

Svetski dan borbe protiv side je međunarodni dan koji se obeležava 1. decembra, svake godine, od 1988. Tog dana se iskazuje podrška ljudima koji su HIV pozitivni i članovima njihovih porodica, te se radi na podizanju svesti o pandemiji AIDS-a. Svetski dan borbe protiv side je jedna od 11 zvaničnih globalnih kampanja za javno zdravlje koje obeležava Svetska zdravstvena organizacija (SZO). Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut “, od početka 2025. godine do 24. novembra 2025. novootkriveno je 99 osoba inficiranih HIV- om . Među prijavljenim dijagnostikovanim HIV pozitivnim osobama bilo je 24 puta više muškaraca u odnosu na žene .