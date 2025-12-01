Povećanje penzija

Od danas penzioneri u Srbiji dobijaju veće penzije, sa povećanjem od 12,2 odsto, a prve isplate po novom obračunu očekuju se početkom januara, pred božićne praznike. Prosečna penzija sada iznosi oko 437 evra. Ministar finansija Siniša Mali istakao je da penzioneri sada dobijaju povećanje „koje ide u realnom iznosu i značajno nadmašuje inflaciju. On je dodao da je od 2020. do 2026. nominalni rast penzija iznosio 117,1 odsto, dok je realni rast 45,2 odsto, s obzirom na očekivanu inflaciju od 49,4 odsto u tom periodu. Naglasio da je cilj Vlade Srbije da prosečna penzija do kraja 2027. dostigne 650 evra.