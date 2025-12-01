Od ponedeljka izbor trećeg testa za završni ispit osnovaca

Učenici osmog razreda osnovnih škola imaju mogućnost da se od ponedeljka, 1. decembra do utorka 30. decembra 2025. godine izjasne elektronskim putem preko portala Moja srednja škola ili pisanim putem u školi koji će predmet od pet ponuđenih – biologija, geografija, istorija, fizika ili hemija, raditi kao treći test na završnom ispitu. Svoj izbor učenici mogu proveriti na portalu Moja srednja škola ili neposredno u školi od 19. januara do 23. januara 2026. godine. Ukoliko se predomisle, odnosne žele da promene predmet koji će polagati na trećem testu to mogu da urade 28. i 29. januara 2026. godine.

Probni završni ispit biće održan 27. i 28. marta 2026. godine, a nakon kojeg će učenici moći još jednom, 1. i 2. aprila 2026. godine, da promene predmet koji su prijavili za treći test i donesu konačnu odluku. Nakon toga, više neće biti dozvoljeno menjanje predmeta koje će učenik polagati na završnom ispitu kao treći test. Završni ispit u školskoj 2025/2026. godini biti održan 15, 16. i 17. juna 2026. godine.

Sve relevantne informacije završnom ispitu i upisu u srednje škole roditelji i učenici mogu dobiti putem viber kanala „MOJA SREDNJA ŠKOLA – Info kanal“ (QR kod se može skenirati na portalu Moja srednja škola). Ministarstvo prosvete poziva roditelje i učenike da pristupe ovoj viber zajednici kako bi blagovremeno dobili relevantne informacije, saopšteno je iz Ministarstva prosvete.