Sremska saznaje: Dve osobe nastradale u saobraćajnoj nesreći kod Laćarka

preuzeta fotografija

Sremskoj je potvrđeno da se jutros, oko 7 sati dogodila saobraćajna nesreća na lokalnom putu između Laćaraka i Čalme. Prema prvim informacijama učestvovala su dva vozila, putnički i kombi vozilo. Nastradala su dva lica iz putničkog automobila, dok su dve osobe povređene i prevezene su u Opštu bolnicu. Iz Bolnice je saopšteno da je primljena muška osoba 35 godina, konstatovane su povrede grudnog koša i donjih ekstremiteta, i ženska osoba 37 godina sa povredama u predelu ramena. Oni su u svesnom stanju. U toku je dijagnostika.

Prema nezvaničnim informacijama nastradali su otac i ćerka, dok je majka povređena. Reč je o porodici iz Inđije.

Na lice mesta izašli su Hitna pomoc i policija. Nakon obavljenog uviđaja biće poznat uzrok nesreće.