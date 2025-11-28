“Tamo gde strune grle ravnicu” (Foto/Video)

U Pozorištu „Dobrica Milutinović” održan je koncert Aleksandre Padrov, pod nazivom „Tamo gde strune grle ravnicu”. Pored Aleksandre, na sceni su bila poznata imena tamburaške i tradicionalne muzike: Ivica Stančić, Dragoljub Kovačević, Zoran Bugarski Bricа i TO „Centar tamburaške kulture” Novi Sad, kao i Saša Zorkić, Zoran Kovačević i Branislav Ivković. Koncert su organizovali Centar za kulturu „Sirmijumart” i Udruženje „Tradicionalna nota”, sa ciljem očuvanja i promocije tamburaške tradicije Srema i Vojvodine. Ovo je bilo emotivno veče u kojem su se spojili glas, tambura i duh ravnice – baš tamo gde strune grle ravnicu.