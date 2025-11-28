Rezultati utakmica 10. kola Super B lige u rukometu (Video)

Rukometašice Loznice su nove liderke na tabeli Super ” B” lige nakon pobede u derbiju kola kao gošće u Prokuplju. Rukometašice Vojvodine su ubedljivo pobedile beogradski Radnički i ponovo su na položaju liderki Super ” B” lige Srbije. Sutra se igraju poslednji dueli iz desetog kola. Rezultati utakmica 10. kola:
NEDELJA:
TOPLIČANIN – LOZNICA GRAD 41 : 42
PRIJEPOLJE – MLADI RADNIK 21 : 25
UTORAK, 25.11.2025:
VOJVODINA – RADNIČKI BG 33 : 23
SREDA, 26.11.2025:
JUNIOR BEOGRAD – SREM SREMSKA MITROVICA 35 : 35
ZAJEČAR 1949 – SPD RADNIČKI KRAGUJEVAC 14 : 42
U OVOM KOLU SLOBODAN JE TIM: SPARTAK DEBELJAČA
Rukometaši Sivca 69 polako gube pobednički ritam sa starta Super ” B” lige. Večeras u Sivcu slavila je novosadska Slavija. Rukometaši Inđije, pored promene na mestu šefa struke, nastavili su sa izuzetno lošim partijama. Bivši superligaš Obilić prejak je za gosta iz Srema. Rezultati utakmica 10. kola:
SUBOTA:
SIVAC 69 MILI DAR – SLAVIJA NOVI SAD 31 : 33
POTISJE PLETEKS ADA – SPARTAK SUBOTICA 28 : 25
NEDELJA:
OBILIĆ BEOGRAD – INĐIJA 40 : 21
CRVENKA JAFFA – SC VOŽDOVAC 2012 BEOGRAD 38 : 29
LAVOVI BP BAČKA PALANKA – VRBAS 28 : 28
SREDA, 26.11.2025:
KOLUBARA LAZAREVAC – LAVOVI BEOGRAD 26 : 29
Anđelko Belić