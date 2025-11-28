Počeo Božićni post

preuzeta fotografija

Danas je počeo Božićni post i traje 40 dana, a završava se na Badnji dan, 6. januara. Tokom ovog perioda vernici se duhovno i telesno pripremaju za proslavu Rođenja Hristovog i uzdržavaju se od mesa, belog mrsа i jaja. Od 28. novembra do 30. decembra važi blaži deo posta, pa se ponedeljkom, sredom i petkom posti na vodi, utorkom i četvrtkom dozvoljeni su ulje i vino, dok se subotom, nedeljom i na velike praznike može jesti riba. Od 31. decembra do 6. januara počinje strožiji deo posta: ponedeljkom, sredom i petkom posti se strogo na vodi, dok je utorkom, četvrtkom, subotom i nedeljom dozvoljeno ulje i vino, ali bez ribe. Na Badnji dan, 6. januara, obavezan je najstroži post, samo na vodi, bez ulja i vina. Riba je dozvoljena i na praznik Vavedenja Presvete Bogorodice, 4. decembra, čak i ako pada u sredu ili petak.