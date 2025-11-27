Rok do kraja decembra

Sremska televizija saznaje da se radovi na nadputnjaku kod Sremske Mitrovice nastavljaju do kraja DECEMBRA 2025. godine. Do tada na snazi ostaje izmenjen režim saobraćaja na autoputu , u zoni petlje Sremska Mitrovica, odnosno onemogućena su isključenja sa autoputa iz pravca Beograda, kao i uključenje na autoput ka Šidu. Podsećamo, do sada su “Putevi Srbije” u više navrata prolongirali rok za završetak u zoni petlje Sremska Mitrovica, kako je rečeno, zbog složenosti posla koji se izvodi u fazama. Poslednji rok koji je pominjan bio je 29. novembar.