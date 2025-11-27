Rezultati utakmica 9. kola 1. MRL Sever (Video)

Košarkaši Vrbasa su u prvoj utakmici devetog takmičarskog dana pobedili pančevački Dinamo i upisali pobedu broj četiri. Košarkaši Apatina i Petrovgrada su zabeležili nove pobede u Prvoj regionalnoj ligi. Stara Pazova je stigla do pobede broj tri. Košarkaši Srema su neočekivano poraženi na svom terenu u hali Pinki od debitanta na trećeligaškoj sceni iz Golubinaca. Košarkaši Stare Pazove su u Petrovaradinu pobedili favorizovani sastav Topole iz Bačke Topole u meču devete runde takmičenja Prve regionalne lige. Rezultati utakmica 9. kola:

PETAK:

VRBAS – DINAMO PANČEVO 84 : 75

SUBOTA:

APATIN – ŽELEZNIČAR INĐIJA 87 : 56

STARA PAZOVA – AKADEMIK SRBOBRAN 91 : 84

HAJDUK KULA – PETROVGRAD ZRENJANIN 75 : 88

DUNAV 2014 APATIN – FUTOG XCENTRIC IT (ODLOŽENO!)

NEDELJA:

SREM SREMSKA MITROVICA – JADRAN GOLUBINCI 89 : 93

UTORAK, 25.11.2025

STAR NOVI SAD – TOPOLA BAČKA TOPOLA 99 : 94

