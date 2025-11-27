Rezultati utakmica 10. kola Druge lige Srbije (Video)

Košarkaši Kolubare su i dalje sa maksimalnim učinkom na tabeli Druge lige Srbije. Prvi pratioci zabeležili su sigurne pobede. Odigrane su i poslednje dve drugoligaške košarkaške utakmice iz desete runde takmičenja. IBC i Niš ostvarili su pobede. Rezultati utakmica 10. kola:
SUBOTA:
PROLETER NAFTAGAS ZRENJANIN – SLOVEN RUMA 84 : 60
OKK NOVI PAZAR – BEKO BEOGRAD 68 : 94
ZDRAVLJE LESKOVAC – LOZNICA 87 : 88
PIROT – IVANJICA 88 : 72
KOLUBARA LA 2003 LAZAREVAC – KONSTANTIN NIŠ 94 : 71
MLADOST SMEDEREVSKA PALANKA – DUNAV STARI BANOVCI 87 : 69
NEDELJA:
IBC BEOGRAD – KLIK ARILJE 97 : 67
NIŠ MAXBET – JAGODINA 96 : 73
Anđelko Belić