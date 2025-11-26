Dan posvećen Svetom Jovanu Zlatoustom

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju dan posvećen Svetom Jovanu Zlatoustom, najčuvenijem propovedniku u istoriji crkve, te važnom reformatoru i podvižniku. U našem narodu ovaj dan obeležava se i kao krsna slava. Sveti Jovan Zlatousti ubraja se i u Sveta tri jerarha koja se praznuju 12. februara. Smatra se jednim od najučenijih svetitelja, pa se veruje da se na današnji dan “valja” uzeti neka draga knjiga i iz nje pročitati makar deo za svoj duševni mir i svetiteljev blagoslov.