Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

preuzeta fotografija

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obeležava se svake godine 25. novembra kako bi se podigla svest o ozbiljnosti problema. Ovo nije samo dan sećanja na prošle žrtve, već i prilika da se naglasi važnost promocije ravnopravnosti polova, osnaživanja žena i devojčica. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1999. godine 25. novembar proglasila za Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama kako bi se podigla svest o činjenici da su žene širom sveta žrtve seksualnog, psihičkog, fizičkog i porodičnog nasilja, zlostavljanja i mnogih drugih vidova nasilja. Takođe, danas počinje i globalna kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”. Prepoznavanje i razumevanje različitih vrsta nasilja u porodici ključno je za stvaranje svesti i podrške žrtvama.