Vino spaja region

Preuzeta fotografija

U toku je četvrti međunarodni sajam vina, hrane, rakije i turizma Vinska vizija Otvorenog Balkana, jedan od najvećih i najznačajnijih vinskih i gastronomskih događaja u Evropi. Otvoren je 22. novembra i traje do 25. novembra na Beogradskom sajmu.

Vinska vizija Otvorenog Balkana plod je inicijative Otvoreni Balkan koji povezuje Srbiju, Severnu Makedoniju i Albaniju i ove godine okupio je 535 izlagača iz 34 zemlje. Sajam Vinska vizija se pozicionirao kao regionalni centar industrije — mesto gde se spajaju tržišta i ljudi. Ono što ga izdvaja je koncentracija kvaliteta i mogućnosti: stotine pažljivo odabranih etiketa vina, rakija i autentičnih gastronomskih proizvoda, predavači svetskog nivoa, susreti koji otvaraju nova tržišta i razmena znanja koja oblikuje budućnost sektora.