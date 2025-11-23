Inđijska SO zaseda u ponedeljak

Skupština opštine Inđija zaseda u ponedeljka 24. novembra. Na dnevnom redu zakazane, 14.sednice u ovom sazivu, između ostalog su donošenje Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Inđija, kao I donošenje Odluke o izmeni Odluke o obrazovanju Saveta za bezbednost opštine Inđija. Donošenje Rešenja o postavljenju Pravobranioca opštine Inđija, kao I nošenje Rešenja o imenovanju direktora javnog preduzeća za sakupljanje i odlaganje otpada i održavanje deponija „Ingrin“ Inđija. Skupština opštine će se na sednici izjasniti i o predlogu javno – privatnog partnerstava za javni prevoz. Početak sednice je zakazan za 10 sati.