Danas je Aranđelovdan

Vernici Srpske pravoslavne crkve 21. novembra obeležavaju Sabor Svetog Arhangela Mihaila, dan u narodu poznat kao Aranđelovdan. Veliki praznik u crkvenom kalendaru obeležen je crvenim slovom, a u našem narodu je veoma poštovan, o čemu svedoči i činjenica da je upravo Aranđelovdan jedna od najzastupljenijih krsnih slava u Srbiji.

Koliko je kult Svetog Arhangela Mihaila jak u srpskom narodu govori i činjenica da se smatrao zaštitnikom loze Nemanjića, te da je Aranđelovdan bio njihova krsna slava (slavili su ga Stefan Nemanja, car Dušan…). Sam praznik je, inače, ustanovljen u četvrtom veku.

Postoji čak i zanimljivo predanje, zabeleženo u narodnoj poeziji, prema kome je car Dušan slavu uvek obeležavao tako što je dočekivao, a potom i služio goste stojeći, dok mu je anđeo stajao na ramenu. Jedne godine, da li zbog umora ili nemarnosti, prevario se, pa je seo za trpezu, a anđeo se naljutio, udario ga krilom i odleteo. Predanje dalje kazuje da je car nakon toga mesecima pokušavao da se umilostivi Arhangelu Mihailu.

