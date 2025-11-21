Akcija dobrovoljnog davanja krvi u Sremu

Tokom naredne nedelje građane Srema očekuju akcije dobrovoljnog davanja krvi, organizovane u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi i Crvenim krstom. Prva akcija biće održana u ponedeljak, 24. novembra, u Inđiji, u prostorijama Doma zdravlja, od 8 do 11 časova. Slede dve akcije u Sremskoj Mitrovici 25. novembra u Opštoj bolnici, od 10 do 13 časova, kao i u četvrtak, 27. novembra, u prostorijama Crvenog krsta, od 8 : 30 do 13 časova. Iz Crvenog krsta poručuju da je svaka jedinica krvi dragocena, jer može spasiti čak tri života. Davanje krvi je jednostavno, bezbedno i traje svega nekoliko minuta, a nekome može značiti život.