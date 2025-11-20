Dvodnevna Međunarodna konferencija PROUNS-a okupila medije i medijske stručnjake Evrope

preuzeta fotografija

Više od sto medijskih poslenika okupilo se na prvoj Međunarodnoj konferenciji “Mediji za medije regiona” u organizaciji Profesionalnog udruženja novinar Srbije. O izazovima projektnog sufinansiranja, informacionim ratovima, medijskim manipulacijama, upotrebi veštačke inteligencije, opstanku lokalnih medija u eri društvenih mreža ali i o saradnji bezbednosnih sistema i medija govorilo je tridesetak medijskih poslenika iz Srbije i sedam evropskih zemalja, a svoje radove su predstavili novinari i Severne Makedonije, Poljske i Švajcarske.

Međunarodna konferencija Mediji za medije regiona – foto Zona plus

Skup je otvorila predsednica PROUNS-a Slađana Ostojić, a učesnike su pozdravili i ministar informisanja Boris Bratina, novi član Saveta REM-a Miloš Garić, predsednik opštine Vrnjačka Banja Boban Đurović I zamenik gradonačelnika Niša Luka Gašević.

“ Odavno smo shvatili da u našem poslu gde se svakodnevno suočavamo sa velikim izazovima, pritiscima I borbom za opstanak– nije moguce opstati sam. Mi lokalni i regionalni mediji imamo veliku snagu ali samo ako smo zajedno! I zato je važno da uvek budemo tu jedni za druge, da saslušamo, da pomognemo kad god možemo. Da jedni drugima budemo podrška, izvor ideja, motivacija i snage. Da pokažemo da udruženo znanje I solidarnost mogu da pomere granice“, istakla je predsednica PROUNS-a Slađana Ostojić.

„Ja podržavam lokalni program. Posle toga oni mogu da uđu u zajedničko reemitovanje – kad god neko ima

Boris Bratina, ministar informisanja

zanimljiv program, druga televizija može to da preuzme i pokaže. I mislim da bi tu saradnju, pre svega među medijima, trebalo poboljšati. To važi u principu i za velike medije, ali pogotovo za medije koji su manji. Oni bi zaista trebalo više da sarađuju“, istakao je ministar informisanja Boris Bratina.

Miloš Garić, član Saveta REM-a

„Konferencije ovog tipa su veoma važne zato što iznose aktuelne probleme i stanje u medijima u Srbiji – status medija, status novinara, probleme sa kojima se suočavaju u radu. Posebno je to značajno kada govorimo o medijima na lokalnom nivou, o regionalnim medijima, gde znamo da su uslovi za rad veoma teški, posebno kada je reč o finansiranju tih medija. To je izuzetno teška i neizvesna svakodnevna borba, i zato je veoma važno da država to prepozna, da i Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, kao i lokalni organi vlasti, o toj temi vode što više računa i da se pre svega u finansijskom smislu, u smislu sufinansiranja, učini ono što je maksimalno moguće“, istakao je Miloš Garić, član Saveta REM-a.

Ovakvi skupovi daju mogućnost za razmenu iskustava, predloge i ideje. Važno je pozvati lokalne samouprave da obrate pažnju na budžetiranje i finansiranje lokalnih medija, ali i da lokalni mediji iskoriste inovacije i primenu savremenih tehnologija u procesu informisanja“, rekao je predsednik opštine Vrnjačka Banja Boban Đurović.

Boban Đurović, predsednik Opštine Vrnjačka Banja

„Grad Niš će nastaviti da podržava inicijative koje jačaju profesionalnost,slobodu informisanja i sigurne uslove za rad novinara“, istakao je Luka Gašević, zamenik gradonačelnika Niša.

Međunarodna konferencija Mediji za medije regiona – foto Zona plus

Dvodnevna konferencija, održana u Vrnjačkoj Banji ispunila je cilj, a to je da načini novi korak ka unapređenju medijskih standarda, profesionalne etike I kapaciteta medija, zaključila je predsednica PROUNS-a Slađana Ostojić.

Uz Profesionalno udruženje novinara Srbije, suorganizator je Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku I bezbednost Niš, a sufinansijer Ministarstvo informisanja i telekomunikacija.

Međunarodna konferencija Mediji za medije regiona – foto Zona plus

Međunarodna konferencija Mediji za medije regiona – foto Zona plus

