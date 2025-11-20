Dvodnevna Međunarodna konferencija PROUNS-a okupila medije i medijske stručnjake Evrope

Više od sto medijskih poslenika okupilo se na prvoj Međunarodnoj konferenciji “Mediji za medije regiona” u organizaciji Profesionalnog udruženja novinar Srbije. O izazovima projektnog sufinansiranja, informacionim ratovima, medijskim manipulacijama, upotrebi veštačke inteligencije, opstanku lokalnih medija u eri društvenih mreža ali i o saradnji bezbednosnih sistema i medija govorilo je tridesetak medijskih poslenika iz Srbije i sedam evropskih zemalja, a svoje radove su predstavili novinari i Severne Makedonije, Poljske i Švajcarske.
Skup je otvorila predsednica PROUNS-a Slađana Ostojić, a učesnike su pozdravili i ministar informisanja Boris Bratina, novi član Saveta REM-a Miloš Garić, predsednik opštine Vrnjačka Banja Boban Đurović I zamenik gradonačelnika Niša Luka Gašević.
“ Odavno smo shvatili da u našem poslu gde se svakodnevno suočavamo sa velikim izazovima, pritiscima I borbom za opstanak– nije moguce opstati sam. Mi lokalni i regionalni mediji imamo veliku snagu ali samo ako smo zajedno! I zato je važno da uvek budemo tu jedni za druge, da saslušamo, da pomognemo kad god možemo. Da jedni drugima budemo podrška, izvor ideja, motivacija i snage. Da pokažemo da udruženo znanje I solidarnost mogu da pomere granice“, istakla je predsednica PROUNS-a Slađana Ostojić.
„Ja podržavam lokalni program. Posle toga oni mogu da uđu u zajedničko reemitovanje – kad god neko ima
zanimljiv program, druga televizija može to da preuzme i pokaže. I mislim da bi tu saradnju, pre svega među medijima, trebalo poboljšati. To važi u principu i za velike medije, ali pogotovo za medije koji su manji. Oni bi zaista trebalo više da sarađuju“, istakao je ministar informisanja Boris Bratina.
„Konferencije ovog tipa su veoma važne zato što iznose aktuelne probleme i stanje u medijima u Srbiji – status medija, status novinara, probleme sa kojima se suočavaju u radu. Posebno je to značajno kada govorimo o medijima na lokalnom nivou, o regionalnim medijima, gde znamo da su uslovi za rad veoma teški, posebno kada je reč o finansiranju tih medija. To je izuzetno teška i neizvesna svakodnevna borba, i zato je veoma važno da država to prepozna, da i Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, kao i lokalni organi vlasti, o toj temi vode što više računa i da se pre svega u finansijskom smislu, u smislu sufinansiranja, učini ono što je maksimalno moguće“, istakao je Miloš Garić, član Saveta REM-a.
Ovakvi skupovi daju mogućnost za razmenu iskustava, predloge i ideje. Važno je pozvati lokalne samouprave da obrate pažnju na budžetiranje i finansiranje lokalnih medija, ali i da lokalni mediji iskoriste inovacije i primenu savremenih tehnologija u procesu informisanja“, rekao je predsednik opštine Vrnjačka Banja Boban Đurović.
„Grad Niš će nastaviti da podržava inicijative koje jačaju profesionalnost,slobodu informisanja i sigurne uslove za rad novinara“, istakao je Luka Gašević, zamenik gradonačelnika Niša.
Dvodnevna konferencija, održana u Vrnjačkoj Banji ispunila je cilj, a to je da načini novi korak ka unapređenju medijskih standarda, profesionalne etike I kapaciteta medija, zaključila je predsednica PROUNS-a Slađana Ostojić.
Uz Profesionalno udruženje novinara Srbije, suorganizator je Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku I bezbednost Niš, a sufinansijer Ministarstvo informisanja i telekomunikacija.
