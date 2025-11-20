Danas je Dan deteta

Vesti Srbija | November 20, 2025

Međunarodni dan deteta obeležava se danas u celom svetu sa ciljem da se svoj deci sveta omogući da uživaju u ljudskim pravima i slobodama utvrđenim Poveljom UN i Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima. Ovaj dan obeležava se od 1954. godine i predstavlja priliku da se države, institucije, organizacije i pojedinci preispitaju da li su dovoljno učinili kako bi ispoštovali principe Konvencije o pravima deteta. Konvencija o pravima deteta je usvojena 20. novembra 1989. godine na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, a države članice se obavezuju da preduzmu odgovarajuće zakonodavne, administrativne i ostale mere radi ostvarenja prava deteta definisanih u ovoj Konvenciji. U Srbiji prema procenama iz 2024. godine deca čine 17,4 odsto stanovništva, a prema projekcijama taj procenat 2052. godine biće 16,5 odsto, objavio je Republički zavod za statistiku uoči obeležavnja Svetskog dana deteta.

