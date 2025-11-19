Takmičenje solo pevača

preuzeta fotografija

U Rumi se već tradicionalno održava Međunarodno takmičenje solo pevača „Nikola Cvejić”, koje se ove godine organizuje po 27. put pod pokroviteljstvom opštine Ruma, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i Ministarstva kulture. Ova ugledna manifestacija regionalnog značaja posvećena je sećanju na velikog operskog umetnika i pedagoga Nikolu Cvejića. Takmičenje će biti održano 28. i 29. novembra 2025. u svečanoj sali OŠ „Dušan Jerković” u Rumi . O samom takmičenju govoriće Dejan Ljutovac, predsednik Udruženja ” Nikola i Marica Cvejić”.

Kristina Bojić