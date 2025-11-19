Još jedna ispuštena pobeda (Video)

U drugoligaškom derbiju juga, košarkaši Jagodine su savladali leskovačko Zdravlje. Kolubari plitak Dunav. Košarkaši rumskog Slovena su upisali još jedan poraz u svojoj debitantskoj sezoni Druge lige Srbije. Sloven je poražen od Ivanjice i pored vođstva na poluvremenu duela. Rezultati utakmica 9. kola:
SUBOTA:
KONSTANTIN NIŠ – NIŠ MAXBET 76 : 61
JAGODINA – ZDRAVLJE LESKOVAC 122 : 120
LOZNICA – OKK NOVI PAZAR 124 : 77
BEKO BEOGRAD – PROLETER NAFTAGAS ZRENJANIN 92 : 71
KLIK ARILJE – MLADOST SMEDEREVSKA PALANKA 77 : 79
DUNAV STARI BANOVCI – KOLUBARA LA 2003 LAZAREVAC 70 : 89
NEDELJA:
SLOVEN RUMA – IVANJICA 67 : 75
IBC BEOGRAD – PIROT 87 : 91
Anđelko Belić