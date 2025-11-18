Radionice za porodicu

preuzeta fotografija

Udruženje za pomoć deci i odraslima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom „Razlikovnica“ iz Pećinaca u saradnji sa udruženjem „Čarolija“ iz Novog Sada, organizuje radionice za decu koja u porodici imaju brata ili sestru sa smetnjama u razvoju, objavljeno je na sajtu Opštine Pećinci. Na radionicama, koje će biti organizovane kroz dva modula – prvi 23. novembra od 12.00 do 14.00 časova za decu, i drugi od 28. novembra od 18.00 časova za roditelje, razgovaraće se o važnosti iskazivanja osećanja, kako da se zatraži podrška bez osećaja griže savesti, dok će se sa roditeljima razgovarati na koji način mogu da pomognu i da osnaže dete. Radionica pod nazivom „Moje mesto u porodici – ko sam ja osim brata ili sestre?“ podržana je i od Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, pod poktroviteljstvom Vlade AP Vojvodine.