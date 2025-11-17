Vučić: Spremni smo i za specijalno rešenje za NIS (Video)

preuzeta fotografija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na sednici vlade povodom aktuelne situacije sa NIS-om da imamo još dosta rezervi i da nema razloga za paniku, ali da nas one neće spasiti. Vučić je rekao da , uprkos tome što imamo dovoljno rezervi, ne smemo sve da ispraznimo jer će tada doći do neravnoteže. Predsednik je rekao da američke sankcije prema NIS-u nemaju veze sa Srbijom, već sa njihovim odnosima sa Rusima i sa geopolitikom. Vučić je izjavio da se konačna odluka o rešenju za NIS mora doneti u narednih sedam dana i dodao da, ukoliko Rusi ne uspeju da se dogovore sa svojim partnerima oko cene, Srbija će ponuditi bolju cenu za ruski deo NIS-a , ukazujući da ne želi da dođe do konfiskacije i otimanja bilo čije imovine.