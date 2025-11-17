PKV na Sajmu mesa u Dvorovima (Video)

preuzeta fotografija

U Dvorovima u Republici Srpskoj otvoren je Semberski sajam mesa. Privredna komora Vojvodine partner je ovogodišnjeg Sajma mesa u Dvorovima. Naše prisustvo ovde danas nije samo partnerstvo i podrška – to je naše stalno prisustvo i razvijanje naših privreda, promocija privrednika i zajednički nastupi na trećim tržištima, istakao je predsednik Privredne komore Vojvodine, Vladimir Gak. Semberija je oduvek bila poznata po plodnoj zemlji, vrednim domaćinima i proizvodima od mesa. Ovaj Sajam pokazuje snagu domaće proizvodnje. Sajam je otvorio predsednik Vlade Republike Srpske, Savo Minić.