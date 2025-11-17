Lekarska slava u Sremskoj Mitrovici

preuzeta fotografija

U organizaciji mitrovačke podružnice Lekarske komore Vojvodine, u kapeli posvećenoj Svetim Kozmi i Damjanu, u krugu Opšte bolnice Sremska Mitrovica, svečano je obeležena tradicionalna lekarska slava. Događaju su prisustvovali lekari i zdravstveni radnici iz Sremske Mitrovice i Šida. Molitvu rezanja slavskog kolača služili su protonamesnik Radoslav Radovanović i sveštenici Branimir Čolić i Stefan Nedić iz Sabornog Hrama Srpske pravoslavne crkve u Sremskoj Mitrovici. Domaćin ovogodišnje slave bila je Opšta bolnica Sremska Mitrovica, dok će, prema rečima v.d. direktora Vojslava Mirnića, kumstvo naredne godine preuzeti budući Zdravstveni centar Sremska Mitrovica, čije osnivanje uskoro predstoji.