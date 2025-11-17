Dan prevremeno rođenih beba

preuzeta fotografija

Svetski dan prevremeno rođenih beba obeležava se 17. novembra počev od 2011. godine. Ustanovljen je sa idejom da se pažnja društva usmeri na ozbiljne probleme koji se javljaju kod prevremeno rođenih beba, ali i njihovih roditelja.

Svaka deseta beba širom sveta se rodi ranije. To čini na godišnjem nivou 15 miliona beba. U Srbiji se rodi pre vremena oko 4000 beba. Tim bebama je potrebna posebna medicinska nega i zato se odvajaju od majki. Obeležavanje Svetskog dana ima za cilj da se animira društvo i usmeri na ozbiljne probleme prevremeno rođenih beba i njihovih roditelja.