Danas se slave Sveti vrači

Aktuelno Vesti Srbija | November 14, 2025

preuzeta fotografija

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava dan Svetih Vrača Kozme i Damjana – svetitelja i nebeskih lekara koji su, prema predanju, besplatno lečili bolesne.

Sveti Kozma i Damjan bili su rođena braća, lekari i, po hrišćanskom učenju, čudotvorci. Iako njihovo ime u crkvenom kalendaru nije označeno crvenim slovom, mnoge porodice sutra slave svoju porodičnu slavu – Svetе Vrače. Ovaj dan smatra se i slavom lekara, pa se posebno obeležava u zdravstvenim ustanovama, jer se Sveti Vrači poštuju kao zaštitnici medicinske profesije.

