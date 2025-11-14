Danas se slave Sveti vrači

preuzeta fotografija

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava dan Svetih Vrača Kozme i Damjana – svetitelja i nebeskih lekara koji su, prema predanju, besplatno lečili bolesne.

Sveti Kozma i Damjan bili su rođena braća, lekari i, po hrišćanskom učenju, čudotvorci. Iako njihovo ime u crkvenom kalendaru nije označeno crvenim slovom, mnoge porodice sutra slave svoju porodičnu slavu – Svetе Vrače. Ovaj dan smatra se i slavom lekara, pa se posebno obeležava u zdravstvenim ustanovama, jer se Sveti Vrači poštuju kao zaštitnici medicinske profesije.